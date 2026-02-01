Um homem identificado como Marcelo Coelho Lemos, de 61 anos, morreu após ser atingido por uma descarga elétrica de um raio na zona rural de Rio Sono, na região central do estado.\nO acidente aconteceu na tarde deste sábado (31), no Distrito de Bonfinópolis, na zona rural de Rio Sono.\nDe acordo com relatos de parentes à Polícia Militar, a vítima sofreu uma forte descarga elétrica ao tocar em uma cancela de ferro quando um temporal se formava na região.\nEle foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Aparecida do Rio Negro, mas não resistiu. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele não tinha mais sinais vitais ao chegar à unidade.\nA Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi enviada ao local para remover o corpo.\nVídeo registra momento em que raio atinge rede elétrica em Araguaína