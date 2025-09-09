Nesta segunda-feira (8), muitos trabalhadores tocantinenses conseguiram prolongar o fim de semana com o feriado do Dia da Padroeira do Tocantins. Mas quem não conseguiu aproveitar a data pode ficar tranquilo: até o fim do ano ainda haverá seis feriados, entre nacionais e estaduais.\nEm Outubro serão celebrados dois feriados, um nacional e outro estadual, mas os dois serão aos domingos.\nNovembro também terá mais feriados nacionais, sendo dois no fim de semana e o último que cai em uma quinta-feira. No último mês de 2025, ainda teremos o Natal, que neste ano também será celebrado na quinta-feira.\nPolicial joga bets com crianças em rua durante patrulhamento e viraliza nas redes sociais: 'Policial do Bet'\nMorre Angela Ro Ro, voz singular da MPB e dona de hits da década de 1980\nPonto facultativo\nAlém dos feriados, quem trabalha para o Estado ou para os municípios poderá folgar no Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro. Mas a folga nas repartições públicas depende de decretos dos municípios e do Estado, podendo, inclusive, ser transferida para outra data.