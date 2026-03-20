Buscas são feitas pelo Corpo de Bombeiros Militar, Brigada Municipal de Talismã e por funcionários da fazenda (Divulgação/Defesa Civil Estadual)\nAs buscas pelo mecânico agrícola Adenir Rodrigues da Conceição completam sete dias nesta sexta-feira (20), na zona rural de Cariri do Tocantins, região sul do estado. Segundo a Defesa Civil de Talismã, o desaparecimento aconteceu após um desentendimento entre o trabalhador e o irmão dele, dias antes.\nDe acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil de Talismã, João Carlos Lopes, um funcionário da Fazenda Luana relatou que, após a discussão, Adenir foi trabalhar no local, mas deixou a propriedade ao ver o patrão em uma ligação telefônica.\nEle teria surtado, imaginando que a ligação era para o irmão”, afirmou João Carlos.\nAdenir foi visto pela última vez no dia 15 de março de 2025, na fazenda onde trabalhava. Conforme a Defesa Civil, ele teria saído em direção a um córrego próximo à sede da propriedade.