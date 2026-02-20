-Vídeo - Idosa Mossâmedes desaparecida (1.3376636)\nO desaparecimento de Maria das Dores Gomes, de 75 anos, completa 13 dias nesta sexta-feira (20). A idosa tem alzheimer e foi vista pela última vez andando com o cachorro de estimação em uma rua no povoado de Mirandópolis, que pertence ao município de Mossâmedes, no oeste goiano (assista acima).\nAs imagens, exibidas pela TV Anhanguera, foram registradas no dia 7 de fevereiro. Na ocasião, Maria estava usando um vestido preto e carregando alguns objetos. O cachorro também aparece acompanhando a idosa.\nAo repórter Guilherme Barbosa, da TV Anhanguera, o sobrinho da idosa, João Batista dos Santos, disse que a tia tinha o costume de ir almoçar na casa da mãe dele. O familiar acredita que Maria das Dores pegou alguma carona e revelou ainda que os bombeiros acharam uma sandália dela.