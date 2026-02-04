O desaparecimento das crianças Ágatha Isabelly, 6, e Allan Michael, 4, completa um mês nesta quarta-feira (4), ainda sem respostas.\nOs irmãos, moradores da comunidade quilombola de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, no Maranhão, a cerca de 240 km de São Luís, saíram para brincar com o primo Anderson Kauã, 8, no dia 4 de janeiro e desapareceram sem deixar vestígios. Anderson foi encontrado no dia 7 de janeiro e passou a auxiliar nas buscas.\nCom o passar do tempo, os esforços foram redirecionados para a investigação policial, a cargo da Polícia Civil do Maranhão, que não divulga detalhes sobre o andamento da apuração, mas confirma que nenhuma hipótese foi descartada. Segundo o secretário estadual de Segurança Pública, Maurício Ribeiro Martins, o inquérito policial já ultrapassa 200 páginas.