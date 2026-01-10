Lara Guedes ficou com lábios inchados após aplicação de enzima para retirar preenchimento (Reprodução/Redes Sociais)\nApós retirar um preenchimento com ácido hialurônico, a maquiadora Lara Guedes, de 27 anos, moradora de Gurupi, viralizou nas redes sociais ao mostrar os lábios extremamente inchados. O procedimento envolveu a aplicação de hialuronidase, enzima usada para quebrar as moléculas do ácido. A reação inesperada chamou atenção e levantou alertas sobre os cuidados necessários.\nAssista a reportagem no JA 1ª Edição: Maquiadora fica com lábios inchados após fazer preenchimento; veja cuidados\nA maquiadora contou que não estava feliz com o preenchimento e resolveu fazer a retirada com uma profissional no final de 2025. A jovem contou que o inchaço era esperado, mas não na proporção que se desenvolveu. "Minha boca já está totalmente normal, graças a Deus", comentou Lara, explicando que apesar do susto, o inchaço durou apenas um dia.