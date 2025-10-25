Um depósito de pneus pegou fogo e provocou uma grande coluna de fumaça preta no céu de Lagoa da Confusão, região sudoeste do estado. Durante o combate ao incêndio, um brigadista sofreu queimaduras e foi levado ao hospital municipal.\nVeja vídeo no JA2ª Edição: Incêndio em posto de recebimento de pneus em Lagoa da Confusão fere brigadista\nO incêndio foi registrado na tarde desta sexta-feira (24), em um posto de recebimento de pneus da cidade. As causas do incêndio não foram divulgadas.\nO secretário de Meio Ambiente da cidade, Maxwel Panta, informou à TV Anhanguera que há suspeita de que fogo tenha sido provocado.\nO Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio, além de seis brigadistas e um caminhão-pipa.\nAinda de acordo com o secretário, um brigadista do município sofreu queimaduras durante o combate ao incêndio e foi levado ao hospital da cidade. O nome dele não foi informado, por isso o JTo não conseguiu informações sobre o estado dele.