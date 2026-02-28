O Ministério Público do Tocantins (MPTO) ajuizou uma Ação Civil Pública (ACP), com pedido de tutela de urgência, para apurar e coibir práticas abusivas que estariam sendo cometidas por uma empresa de serviços automotivos em Palmas. A medida foi realizada após a 15ª Promotoria de Justiça da Capital analisar diversas denúncias enviadas à Ouvidoria da instituição.\nO nome da empresa não foi divulgado, por isso o Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a defesa.\nSegundo o MPTO, a empresa realizava cobranças superiores aos valores orçados inicialmente e incluía serviços sem a autorização prévia dos clientes. Além disso, há suspeitas de irregularidades na emissão de notas fiscais.\nEm um dos casos analisados, um consumidor recebeu um orçamento de cerca de R$ 1.400, mas acabou sendo cobrado quase R$ 7 mil após a inclusão de novos serviços durante a execução. O cliente também denunciou uma divergência entre o valor que foi efetivamente pago e o que foi registrado na nota fiscal emitida pela empresa.