A denúncia de casos de descarte irregular de lixo em Goiânia poderá render até R$ 8,1 mil, caso seja aprovado um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal. A proposta é instituir o Programa Municipal de Incentivo à Denúncia de Descarte Irregular de Resíduos Sólidos e prevê recompensa correspondente a 20% do valor da multa aplicada ao infrator. A recompensa financeira é limitada a cinco salários mínimos.\nO projeto de lei foi apresentado pelo vereador Dr. Gustavo (Agir) na terça-feira (31) e estabelece que o pagamento do incentivo só será feito após a conclusão do processo administrativo.\nAtualmente, a matéria aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Se receber parecer favorável, ainda precisará ser votada em dois turnos no plenário antes de seguir para sanção do prefeito Sandro Mabel (UB).