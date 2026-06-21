Waldecir José de Lima Júnior foi capturado na casa da sogra, em Palmas (Divulgação/PCTO e Reprodução/TV Anhanguera)\nA denúncia do Ministério Público do Tocantins (MPTO) contra o empresário Waldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, descreve com precisão os momentos que antecederam a morte do vigia Dhemis Augusto Santos, ocorrida em uma galeria comercial na região sul de Palmas. O documento ministerial fundamenta a acusação de homicídio quadruplamente qualificado, destacando a futilidade da motivação e a impossibilidade de defesa da vítima.\nDe acordo com o texto da promotoria, o conflito teve início quando o empresário estacionou seu veículo de luxo de maneira irregular no Aldeia Mall, atingindo cones de sinalização. Ao receber orientações de Dhemis sobre a organização das vagas, Waldecir Júnior reagiu com irritação extrema, iniciando uma discussão verbal por um motivo considerado banal pelos investigadores.