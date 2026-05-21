O homem investigado por suspeita de violência doméstica foi inocentado após a Polícia Civil concluir que a denúncia feita pela companheira, de 19 anos, era falsa. Segundo a investigação, a jovem teria acusado o homem de agressão depois de ser repreendida por fornecer bebida alcoólica a crianças, incluindo um bebê de sete meses, em Rio da Conceição.\nO inquérito foi finalizado pela 10ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (DEAMV) de Dianópolis, que decidiu pelo não indiciamento do homem investigado.\nO caso foi registrado na noite do dia 23 de abril de 2026. Na época, a jovem procurou a polícia alegando ter sido agredida com socos e ameaçada com uma faca pelo companheiro.\nDurante as investigações, no entanto, testemunhas e o próprio suspeito apresentaram outra versão para os fatos. Segundo a Polícia Civil, o desentendimento teria começado após a mulher ser repreendida por outras pessoas por fornecer bebida alcoólica a crianças, incluindo um bebê de cerca de sete meses.