O síndico do prédio onde a corretora Daiane Alves de Souza desapareceu há quase 40 dias, em Caldas Novas, foi denunciado por monitorá-la por câmeras e ainda sabotar o fornecimento de água, energia e gás dos apartamentos que ela administra. O Ministério Público de Goiás (MPGO) apontou o crime de perseguição, com agravante de abuso de função, que ocorreu desde 2024, conforme o documento.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de Cleber Rosa de Oliveira para que pudesse se posicionar, mas não teve retorno.\nA denúncia foi oferecida em 19 de janeiro deste ano. Conforme a ação, o síndico monitorava a movimentação de Daiane pelo condomínio, bem como de seus hóspedes, pelo sistema de vigilância por câmeras, enviando as imagens para a irmã da vítima, Fernanda Alves Souza.\nSíndico do prédio onde corretora desapareceu responde a 12 processos envolvendo a mulher, diz família