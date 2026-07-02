Dados da SSP indicam que 68,38% dos crimes contra mulheres no Tocantins acontecem durante o dia (Antônio Gonçalves/Governo do Tocantins)\nA violência contra a mulher continua avançando no Tocantins. Dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) apontam aumento de 2,87% no número de vítimas entre 2024 e 2025. Juntos, os dois anos somam cerca de 97 mil vítimas de diferentes formas de violência. Em 2026, o estado já contabiliza mais de 16 mil mulheres atingidas por esses crimes.\nOs números também revelam um padrão que reforça a vulnerabilidade das vítimas. A maior parte das ocorrências acontece dentro de casa, ambiente que deveria representar proteção, mas concentra a maioria dos registros. Em seguida aparecem os casos registrados em vias e espaços urbanos e, na sequência, as ocorrências no ambiente virtual. Outro dado chama atenção: 68,38% dos crimes ocorreram durante o dia.