A dentista grávida de gêmeos, Fabrine dos Santos Oliveira, de 34 anos, que morreu após uma embolia pulmonar, tinha arritmia cardíaca e enfrentava uma gestação de risco, em Goiás, segundo a família. A cirurgiã-dentista já havia sofrido um aborto antes da atual gravidez, conforme contou a madrinha, Fabiana Nóbrega. Ela estava entrando no quinto mês de gestação e já era mãe de um filho.\nAntes dessa gravidez, ela já havia sofrido um aborto. Engravidou novamente, e a gravidez era de risco. Já tinha problemas de saúde, e ela estava muito ruim”, afirmou a madrinha ao g1.\nFabrine morreu no sábado (25), após passar mal no banheiro e ser encontrada caída no chão pela mãe. Ela foi socorrida e levada por familiares a uma unidade de saúde, mas a morte foi confirmada no local. O caso gerou comoção em Anápolis, na região central de Goiás. Os bebês não sobreviveram.