(Reprodução / TV Anhanguera)\nO dentista Natal do Nascimento Pinto Filho, de 55 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (6) no telhado do consultório que trabalhava no Setor Campinas, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava no local há mais de três dias onde foi possivelmente eletrocutado.\nA Polícia Militar afirmou ao POPULAR que o profissional subiu na laje quando acabou a energia, ocasião em que aconteceu o acidente.\nOs bombeiros disseram que o corpo estava no telhado da clínica de odontologia e se encontrava energizado. Os socorristas foram acionados pela PM.\nA Polícia Civil (PC) informou que a ocorrência está em andamento. A clínica levava o nome do dentista e descrevia especialidade em ortodontia e cirurgia.\nEm nota ao POPULAR, O Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO) manifestou pesar pela morte de Natal e disse que ele "deixa um legado de dedicação à Odontologia, marcado pelo compromisso com a saúde e o bem-estar de seus pacientes, além de sua contribuição à categoria odontológica" (veja a nota completa no final).