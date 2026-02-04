A dengue fez mais uma vítima no estado de São Paulo. Desta vez, em Jacareí (a 84 km da capital paulista). Trata-se de um homem de 63 anos, com comorbidades severas, que morreu no dia 27 de janeiro. A Secretaria de Saúde da cidade afirmou que a infecção por dengue foi confirmada em amostras enviadas ao Instituto Adolfo Lutz.\nO óbito é o segundo registrado em 2026, no estado, mas o primeiro nas estatísticas oficiais do ano. Em 9 de janeiro, um homem de 53 anos morreu em Nova Guataporanga (a 658 km de São Paulo).\nO município de Jacareí —localizado no DRS (Departamento Regional de Saúde) de Taubaté— possui 451 casos confirmados de dengue e 12 em investigação, segundo o Painel de Arboviroses da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, atualizado até esta quarta-feira (4).\nNo mesmo período do ano passado, havia o registro de 270 casos confirmados e quatro mortes. O município está com o decreto de emergência por dengue ativo desde 27 de fevereiro de 2025.