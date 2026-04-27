O delegado da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Mikhail Rocha e Menezes, de 46 anos, que baleou a esposa e mais duas mulheres em Brasília, em 2025, foi encontrado morto em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, foram solicitadas perícias para o esclarecimento completo do caso.\nVeja a reportagem no DF1: Faz um ano que um delegado de polícia atirou em casa na esposa, na empregada doméstica e depois na enfermeira de um hospital do Lago Sul\nO corpo de Mikhail foi encontrado às margens da BR-153, em uma área de mata, na sexta-feira (24). Em nota enviada ao g1, a PC-DF lamentou o falecimento do delegado e se solidarizou com familiares, amigos e colegas de trabalho.\nO caso pelo qual Mikhail é investigado aconteceu em janeiro do ano passado. Segundo apuração do g1 DF, ele estava em casa, em uma área nobre de Brasília, quando atirou na esposa e na diarista.