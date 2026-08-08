Gustavo Veloso Gustavo Veloso Feitosa, de 3 anos, morreu morreu na casa do pai (Arquivo pessoal/Cirlene Feitosa)\nA investigação sobre a morte do menino Gustavo Veloso, de três anos, revelou um cenário de extrema violência, contradizendo a versão inicial de acidente apresentada pelo pai. O caso, que chocou até mesmo investigadores veteranos e médicos legistas, resultou na prisão preventiva do pai, o advogado Igor Gustavo Veloso de Sousa e sua companheira, Kathellen Moreira, madrasta da criança.\nVeja vídeo: Caso Gustavo expõe falhas de proteção após denúncias de ameaças e agressões antes da morte\nO caso é investigado pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Palmas). Em entrevista, o delegado Eduardo Menezes deu detalhes da investigação e explicou que o pai e a madrasta são investigados por homicídio qualificado e tortura. Ele não descartou a inclusão de novos crimes no momento do indiciamento.