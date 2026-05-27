A delegada Ana Carolina Lima Medeiros de Caldas afirmou nesta terça-feira (26), durante o segundo dia de julgamento pela morte de Henry Borel, 4, que a investigação identificou uma tentativa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, de usar sua influência para evitar que o corpo da criança fosse encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).\nSegundo a policial, que atuou ao lado do delegado Henrique Damasceno na investigação, o episódio se tornou um dos pontos de atenção do inquérito. Ela afirmou que Jairinho acionou integrantes da rede hospitalar após a morte do menino.\n"Como político, família poderosa, tentáculos políticos", respondeu a delegada ao ser questionada pelo Ministério Público sobre o tipo de influência que teria sido exercida. Segundo ela, os investigadores chegaram a ouvir um dos principais executivos da rede hospitalar sobre o assunto.