O Ministério Público do Tocantins (MPTO) entrou com uma ação civil pública contra o Estado do Tocantins para exigir medidas emergenciais na Delegacia de Polícia de Alvorada, no sul do estado. Segundo levantamento, cerca de 60 pedidos de medidas protetivas feitos pela Polícia Civil não resultaram na abertura de inquéritos, o que prejudica o enfrentamento à violência doméstica.\nVeja no JA 2º Edição: MPTO cobra mais servidores e equipamentos para delegacia de Alvorada\nA ação foi protocolada na quarta-feira (15) e aponta problemas estruturais e falta de pessoal que comprometem o funcionamento da unidade. Além disso, há centenas de inquéritos, termos circunstanciados e procedimentos infracionais com prazos legais vencidos e sem relatório final.\nSegundo levantamento da Promotoria de Justiça de Alvorada, muitos desses inquéritos estão parados há anos. Um dos casos citados no documento é um inquérito de 2014 que, segundo o MPE, prescreveu sem que o delegado realizasse diligências.