Um acidente entre dois carros na BR-010 causou a morte do empresário João Deldi Pereira Pinto, de 69 anos, popularmente conhecido como Deldi da Lotérica, na tarde desta segunda-feira (15), em Palmas. A batida aconteceu por volta das 12h, no km 459, e deixou outras duas pessoas feridas.\nSegundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos veículos capotou após ser atingido na lateral. João Deldi, que era passageiro, chegou a ser socorrido com lesões graves.\nVeja a reportagem do JA2 - Homem morre após acidente na TO-010, em Palmas\nA Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que a equipe do Samu tentou manobras de reanimação após o idoso sofrer uma parada cardiorrespiratória, mas a morte foi confirmada na UPA Sul.\nCaso 'Geraldo do Abacaxi': quem são os suspeitos, qual a motivação e o que acontece agora?