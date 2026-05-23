Foto registrada na Praça dos Girassóis em Palmas (Arquivo Pessoal/Aldo)\nViajar não é apenas olhar; é ouvir, tocar e sentir. Para Aldo Roberto Gomes da Silva, de 60 anos, a aposentadoria não representa o fim de um ciclo, mas o início de uma jornada por todas as capitais do Brasil. Apesar da deficiência visual, Aldo não se privou de realizar o sonho de conhecer as 27 capitais brasileiras.\nNascido em Luziânia (GO), o viajante conta que foi diagnosticado com glaucoma, doença ocular considerada a principal causa de cegueira irreversível, no fim de 1999, chegando ao estágio final da doença em 2018. Ainda assim, Aldo se destaca pela trajetória marcada pela coragem e determinação.\nPai de dois filhos e avô de três netos, à espera de mais uma criança na família, Aldo já trabalhou como mecânico de máquinas pesadas, vigilante de carros-fortes, motorista carreteiro e motorista de ônibus rodoviário. Atualmente, mora no Rio Grande do Sul.