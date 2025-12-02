-Vídeo mostra momento em que vigilante é baleado por dono de carro de luxo (1.3343976)\nWaldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, suspeito de assassinar a tiros o vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, deve se entregar à polícia após análise da defesa. É o que afirmou o advogado dele, Zenil Drumond, em entrevista à TV Anhanguera.\n"Neste momento ele não se sente seguro para se apresentar devido à grande repercussão, ao grande clamor social e que no momento adequado ele será apresentado", destacou o advogado.\nO assassinato aconteceu na noite de sábado (29), em um shopping na quadra 203 Sul, em Palmas. Uma câmera de segurança registrou a discussão e o momento em que Waldecir atirou na barriga de Dhemis. O vigia chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP), mas não resistiu.