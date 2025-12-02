-Vídeo mostra momento em que vigilante é baleado por dono de carro de luxo (1.3343976)\nO advogado Zenil Drumond, que atua na defesa de Waldecir José de Lima Júnior, protocolou na Justiça uma petição criminal indicando onde está a arma usada para matar o vigia Dhemis Augusto Santos, de 35 anos. A 1ª Vara Criminal de Palmas determinou que a arma seja recolhida pela 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Palmas).\nVeja no vídeo do JA2: Defesa de homem que matou vigia em shopping pede para polícia recolher arma\nO crime aconteceu na noite de sábado (29), em um shopping da região central de Palmas, na quadra 203 Sul. Uma câmera de segurança registrou a discussão que iniciou após Waldecir estacionar em local errado. O vigia chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP), mas não resistiu. O corpo dele foi enterrado nesta terça-feira (2).