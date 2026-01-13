Após um vendaval deixar um rastro de destruição para os moradores do Jardim Taquari, na região sul de Palmas, a Defesa Civil alertou sobre o cadastro no sistema de alerta para avisar a população sobre riscos de novos eventos climáticos extremos. Os avisos são baseados em dados meteorológicos e têm como objetivo permitir que a população se antecipe.\nA chuva com ventania aconteceu na noite da última quinta-feira (8). Árvores, telhados, tendas e muros foram derrubados, além da queda de energia. Não houve registro de feridos. A prefeitura decretou situação de emergência para a área afetada pelo temporal.\nVeja vídeo do Bom dia Tocantins: Entenda como funciona o sistema que envia alerta de desastres para o celular\nDiante da intensidade do vento e da possibilidade de novos eventos climáticos extremos, o tenente José Nilton Vieira Nunes, do Corpo de Bombeiros Militar, reforçou a importância de a população se cadastrar no sistema de alerta, que envia avisos por mensagem de texto (SMS).