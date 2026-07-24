A ex-servidora Cristiana Pereira de Oliveira, de 42 anos, morreu em um acidente envolvendo uma carreta e uma moto na TO-335, na zona rural de Palmeirante. Cristiana foi professora temporária e coordenadora escolar no município. A Escola Municipal Bernabé Pereira do Nascimento, onde ela trabalhou, publicou nota de pesar lamentando o ocorrido.\n"Foi uma pessoa especial, que deixou sua marca de carinho, respeito e dedicação por onde passou. Sua presença será sempre lembrada e sua partida deixa um vazio imensurável em nossos corações".\nO acidente aconteceu na última quarta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, a professora estava na moto, que trafegava pela rodovia, quando foi atingida por uma carreta durante uma ultrapassagem.\nAtenção servidor: Palmas publica novas regras para licença médica e perícia; saiba como solicitar