Um decreto municipal da Prefeitura de Palmas regulamentou os mecanismos do Conselho Municipal de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal. O documento foi publicado no Diário Oficial e entre as medidas está o poder de polícia administrativa para entrada forçada em imóveis nos casos de maus-tratos.\nO conselho será formado por integrantes da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal de Palmas, Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA) e Guarda Metropolitana de Palmas.\nEntre as atividades que devem ser promovidas está a realização de uma plenária aberta à participação da população, entidades da sociedade civil e movimentos populares, para apresentação das atividades, além de orientar e propor projetos.\nO mandato dos membros será de três anos e conselho terá ainda, segundo a regulamentação, uma Comissão Permanente de Julgamento.