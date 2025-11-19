A condenação do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC) por assédio moral coletivo, mantida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região (TRT-10) que detalhou em sua decisão, nesta terça-feira (18), a prática de coação para forçar professores a aceitarem redução salarial.\nSegundo o acórdão, assinado pelo juiz do Trabalho substituto Leador Machado, a instituição pressionava os docentes a renunciarem a direitos trabalhistas sob ameaça de demissão, o que, para os desembargadores, vicia a validade de qualquer acordo individual, mesmo os previstos na Reforma Trabalhista. O valor da indenização por dano moral coletivo permanece mantido.\nA condenação do ITPAC de Araguaína, no norte do estado, ao pagamento de indenização é de R$ 370.709,67 após o TRT-10 negar recurso da instituição. A ação, movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), teve como base a denúncia de que professores com mais de cinco anos de casa eram pressionados individualmente a assinar termos aditivos que reduziam seus salários, com a supressão de parcelas como “adicional extraclasse” e “hora-atividade”.