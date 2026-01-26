O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu uma medida cautelar, determinando a suspensão imediata de todos os atos administrativos da Fundação Unirg voltados à criação e à implantação do curso de Medicina e de um novo campus no município de Colinas do Tocantins. A decisão atinge diretamente o planejamento da instituição, que previa o início das atividades letivas para o dia 10 de fevereiro de 2026.\nA ação foi movida pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins (CRM/TO), que alegou que a Universidade de Gurupi (Unirg) estaria desrespeitando uma decisão anterior do STF.\nSegundo o documento, o ministro Flávio Dino, do STF, estabeleceu que instituições de ensino superior municipais estão proibidas de criar novos cursos ou campi fora de seus municípios de origem, permitindo apenas a continuidade daqueles que já estivessem em “pleno funcionamento”, para garantir a sustentabilidade financeira.