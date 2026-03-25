-Vídeo de prisão de atirador (1.3389799)\nWaldecir José de Lima Júnior, de 40 anos, investigado por matar a tiros o vigia Dhemis Augusto Santos, tinha uma rede de apoio de familiares e amigos que o ajudavam a fugir da polícia, passando por pelo menos três cidades de Goiás até voltar ao Tocantins. Ele foi preso na manhã do segunda-feira (23), enquanto tentava se esconder embaixo da cama do filho de 12 anos, na casa da sogra, após ficar quase quatro meses foragido (veja vídeo acima).\nO crime aconteceu no dia 29 de novembro de 2025, quando Dhemis morreu a tiros enquanto trabalhava em um shopping na região sul da capital, após alertar Waldecir de que seu carro de luxo estava estacionado de forma irregular. Na época, as câmeras de segurança do local registraram o momento em que o investigado sacou uma arma e atirou na barriga do vigia.