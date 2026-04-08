-De chinelo e bermuda, cliente compra duas BMW à vista em Anápolis; vídeo (1.3395701)\nUm cliente chegou de chinelo e bermuda em uma concessionária de Anápolis, na região central de Goiás, e comprou duas BMW à vista para seus dois filhos. O proprietário da loja se impressionou com a simplicidade do homem. “Bermuda, chinelo e zero aparência de ‘cliente premium’”, escreveu em suas redes sociais (assista acima).\nRafael Cardoso, de 32 anos, proprietário da loja, parabenizou o cliente pela escolha. “Duas BM saindo ao mesmo tempo. Parabéns! Filho seu tá com sorte”, disse.\nSegundo o proprietário, a experiência foi uma aula de venda. “Falo para o time comercial meu todos os dias: ‘você não olha como o cliente chega vestido. Cliente chegou de chinelo aqui na loja, bermudinha e chinelo. Tá pagando duas BMW à vista, heim?”, afirmou.