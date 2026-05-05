Maria Renata de Merces Rodrigues e Kaio Rodrigues Matos, mãe e filho, foram condenados pela morte do adolescente, Nicollas Lima Serafim, de 14 anos. Segundo a Justiça, o motivo do crime foi uma briga entre o irmão de Kaio e a vítima, que terminou com o crime na porta da escola onde os adolescentes estudavam, em Anápolis. A briga foi registrada por uma câmera de segurança.\nAlém da vítima, outros dois adolescentes chegaram a ser internados em estado gravíssimo após também terem sido vítimas da violência.\nA defesa de Maria Renata, representada por Saulo Silva e Hélio Aquino, informou que o julgamento foi considerado justo do ponto de vista processual, mas que o júri decidiu pelo contrário do que a defesa entende. Disse ainda que pontos da dosimetria da pena precisam ser ajustados e que irá recorrer da decisão.