O aluno Marcus Andrade, de 42 anos, ganhou na Justiça o direito a uma indenização no valor R$ 20 mil de uma academia de Anápolis, a 55 km de Goiânia, por danos morais. Relembre abaixo a advertência que ele recebeu por usar um short considerado inadequado.\nO g1 entrou em contato com o advogado da academia Hope Select e com o próprio estabelecimento para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO caso aconteceu na manhã do dia 30 de junho de 2025, após o aluno ter finalizado o seu treino na academia, localizada no Jardim Europa. Ele aguardava uma carona do marido quando foi conduzido até uma sala de vidro para ser alertado sobre o tamanho de sua roupa.\nAluno comemora indenização de R$ 20 mil após ser advertido em academia por usar short considerado inadequado: 'Feliz'