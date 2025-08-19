Moradores registrados no Cadastro Habitacional de Palmas devem fazer a atualização dos dados para ter acesso a benefícios como Minha Casa Minha Vida. A prefeitura anunciou que os atendimentos são realizados nas unidades do Resolve Palmas JK e Taquaralto, das 8h às 18h.\nSegundo o município, a ação atende a portaria nº 738/2024 do Ministério das Cidades, que estabelece diretrizes para a seleção de famílias beneficiárias de empreendimentos financiados com recursos públicos. Dessa forma, a atualização dos dados garante que o programa alcance aqueles que realmente fazem jus ao benefício.\nA Prefeitura de Palmas informou que a atualização é obrigatória para quem possui cadastro habitacional e também estará aberta para novos interessados.\nBolsa Família e Auxílio Gás de agosto começam a ser pagos nesta segunda (18)