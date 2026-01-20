Os cursos de medicina localizados em Araguaína, Gurupi e Porto Nacional foram reprovados no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025. O resultado aponta que as graduações não alcançaram os critérios mínimos de qualidade exigidos pelo exame, que avalia a formação dos futuros médicos no país.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Três cursos de medicina no Tocantins recebem nota baixa\nA lista com os resultados foi publicada pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira (19).\nO Enamed é uma prova anual aplicada pelo MEC por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para avaliar a formação médica no Brasil. Além disso, analisa conhecimentos teóricos, a prática clínica e competências essenciais para o exercício da profissão.\nAo todo, 351 cursos foram avaliados em todo o país, e 30% deles tiveram desempenho insatisfatório na avaliação. Destes, 24 tiveram nota 1. No Tocantins, não houve registro dessa pontuação.