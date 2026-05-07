O Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) abriu inscrições para o processo seletivo simplificado do Curso de Formação de Guarda-Vidas Civis (CFGVC). Ao todo, são ofertadas 400 vagas para cadastro reserva em 10 municípios do estado.\nOs selecionados poderão atuar de forma voluntária na prevenção de afogamentos e salvamento aquático em praias e balneários durante a temporada de 2026.\nSegundo o edital, as vagas são para municípios de Palmas, Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Colinas do Tocantins, Araguatins, Dianópolis, Guaraí e Miracema. Cada cidade contará com 40 vagas para cadastro reserva.\nO edital está disponível no Diário Oficial do Estado, desta terça-feira (5). Acesse aqui.\nAs inscrições seguem até às 18h do dia 15 de maio e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário eletrônico (Veja cronograma abaixo).