A cultura Ballroom será apresentada ao público de Araguaína durante uma programação gratuita nos dias 12 e 13 de setembro. A Mini Residência e Vivência Toca Ballroom será realizada no Teatro do Espaço Cultural de Araguaína, a partir das 14h.\nA Ballroom reúne dança, performance, moda, identidade e expressão artística. A cultura surgiu nos Estados Unidos, principalmente entre pessoas negras e latinas LGBTQIAPN+, como uma forma de resistência ao racismo, à LGBTfobia e à exclusão desses grupos de espaços tradicionais.\nNo sábado (12), serão realizadas atividades de Face, Commentator e Vogue Femme, com a participação de integrantes da cena Ballroom do Tocantins. No domingo (13), a programação terá treinos de Runway European e Runway All American, além de uma roda de conversa sobre Ballroom e acessibilidade.