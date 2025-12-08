O Governo do Tocantins começa nesta segunda-feira (8) o período de matrículas nas escolas da rede estadual. O cronograma começa com as solicitações de pré-matrícula para estudantes novatos e com a confirmação das matrículas de alunos que migraram automaticamente da rede municipal para a estadual.\nDevem realizar a matrícula os alunos do ensino regular e para a Educação de Jovens e Adultos (Educação de Jovens e Adultos – EJA). A pré-matrícula é on-line e pode ser feita pelo site da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) ou pelo telefone 0800 000 4868, em dias úteis, das 8h às 18h. O sistema estará aberto de 8 de dezembro de 2025 a 9 de janeiro de 2026.\nAcesse aqui para fazer a matrícula online\nA confirmação da matrícula dos estudantes transferidos da rede municipal é presencial. Os responsáveis precisam ir à escola até sexta-feira (12) para concluir o processo. O período de rematrículas e de transferências entre escolas da rede estadual começa em 22 de dezembro e segue até 7 de janeiro de 2026.