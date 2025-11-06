Um temporal registrado em Xambioá, no norte do Tocantins, derrubou a cabeça do monumento do Cristo Redentor, que fica na entrada da cidade. O registro do dano foi feito na manhã desta quinta-feira (6) e publicado nas redes sociais.\nO secretário de adminsitração Roney Crióstomo informou que a chuva começou ainda na quarta-feira (5), acompanhada de muitos ventos, e seguiu durante a manhã desta quinta-feira. Outros monumentos foram danificados e árvores derrubadas.\n"Estamos com a equipe organizando para poder revitalizar o Cristo", contou o secretário.\nMandados de busca são cumpridos em quartéis da PM em investigação sobre morte de jovem em rodovia\nTemporal provoca queda de árvores, muros e telhados na região norte do Tocantins\nOnça-pintada é vista 'passeando' em usina hidrelétrica no Tocantins; vídeo