A ação dos EUA na Venezuela tem causado cancelamentos e remarcações de voos, mesmo em que o país não é o destino final.\nO ataque dos EUA à Venezuela fechou espaço aéreo do país. Uma determinação da FAA (Administração Federal de Aviação dos EUA), de 3 de janeiro, proibiu o sobrevoo de companhias sobre o território venezuelano em função de "atividade militar" na região até 5 de janeiro. Com isso, voos foram cancelados.\nA Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) diz que monitora a situação e as providências tomadas por companhias aéreas. Em comunicado, o órgão diz que "mantém interlocução contínua com empresas que operam voos com origem ou destino na Venezuela e regiões afetadas", assim como "medidas para garantir o atendimento aos passageiros".\nCompanhias aéreas que cancelaram voos por passarem na região estão remarcando voos. É o caso da Azul. A empresa não faz voos tendo a Venezuela como origem ou destino, mas cancelou voos que passam pela região.