-VÍDEO: Criminosos matam homem, o colocam em carrinho e abandonam em mata, diz polícia (1.3450331)\nDois homens foram filmados empurrando um carrinho com um corpo para escondê-lo em uma mata de Aparecida de Goiânia, informou a polícia à TV Anhanguera. Segundo o tenente da Polícia Militar Roberto Luiz Póvoa Filho, um dos suspeitos foi preso e disse aos policiais que o crime foi motivado por dívidas de drogas.\nO corpo foi encontrado nesta sexta-feira (28). Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e, por isso, a reportagem não obteve contato com a defesa para um posicionamento. Nas imagens das câmeras de monitoramento, é possível ver os dois homens empurrando um carrinho de materiais recicláveis, aparentemente vazio, durante a noite (veja acima).\nMeia hora depois, os dois homens aparecem novamente nas imagens colocando um colchão e um pneu em cima do carrinho, com a ajuda de uma terceira pessoa. Os dois seguem pela rua empurrando o carrinho até uma mata no final da rua. O chacareiro Sebastião Serafim contou à TV Anhanguera que ouviu o barulho dos dois.