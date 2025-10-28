Criminosos invadiram uma fazenda na zona rural de Goiatins, no norte do estado, e furtaram defensivos agrícolas avaliados em mais de R$ 1 milhão. Segundo a Polícia Militar, o furto ocorreu na madrugada desta terça-feira (28).\nSegundo a PM, o gerente da fazenda, um homem de 34 anos, compareceu à sede da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar para relatar o crime. Ele informou que, ao chegar ao galpão, encontrou o portão sem o cadeado e constatou que defensivos agrícolas haviam sido subtraídos durante a madrugada.\nMergulhador filma balsa que naufragou carregada de motos e trilheiros no Rio Tocantins; dois morreram\nHomens desaparecem no Rio Tocantins depois de embarcação afundar com motos e passageiros\nMotorista preso após ônibus de turismo cair no Rio Tocantins é solto pela Justiça\nEntre os itens furtados estão cerca de 800 litros de defensivos agrícolas, além de outros produtos químicos, com valor total avaliado em mais de R$ 1 milhão.