Polícia Federal realiza segunda fase da Operação Cerberus em Araguaína e Wanderlândia (Divulgação/Polícia Federal do Tocantins)
A Polícia Federal realizou a 2ª fase da Operação Cerberus na manhã desta segunda-feira (1º). Foram cumpridos quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em Araguaína e Wanderlândia, no norte do estado. Segundo a polícia, as ações buscam combater o tráfico de drogas na região.
Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Araguaína contra os investigados por tráfico de drogas. Conforme a PF, três pessoas foram presas em Araguaína e uma em Wanderlândia. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas deles.
A polícia apreendeu pacotes de drogas, celulares, dinheiro, uma balança de precisão e uma faca.