Vídeo mostra o homem em cima da mulher visivelmente vulnerável (Reprodução/TV Anhanguera)\nTrês guardas metropolitanos se encontram afastados das funções após instauração de sindicância para apurar suposta omissão em um caso de estupro de vulnerável em frente à base da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), na Praia da Graciosa, considerado um dos principais pontos turísticos e de lazer da capital. O crime aconteceu no dia 15 de fevereiro deste ano.\nPara esclarecer a tipificação penal e os desdobramentos jurídicos, o Jornal do Tocantins ouviu o advogado, professor e criminalista Jander Araújo Rodrigues.\nO nome do suspeito não consta nas divulgações oficiais e a reportagem não conseguiu contato com a defesa.\nO que caracteriza estupro de vulnerável?\nSegundo o criminalista, o crime está previsto no artigo 217-A do Código Penal.