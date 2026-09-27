Helena Lima de Moraes, de 2 anos, morreu após o ônibus em que viajava com a mãe sair da pista na BR-122, em Iraquara, na Bahia. A mãe da criança, de 23 anos, também ficou ferida e está internada no Hospital Regional de Seabra, com fraturas nas pernas, enquanto a família tenta a transferência dela para Palmas.\nOutras duas pessoas que estavam no ônibus também tinham o Tocantins como destino. O JTo tenta confirmar se elas estão entre os feridos no acidente.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Criança de Palmas é uma das 7 vítimas mortas em acidente de ônibus\nO acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (25), quando um ônibus da empresa Real Maia, que seguia para Palmas, saiu da pista, conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). No veículo estavam 24 pessoas, sendo 22 passageiros e dois motoristas. Ao todo, sete pessoas morreram e 13 ficaram feridas.