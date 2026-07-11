Uma criança de 4 anos que foi picada por uma cobra na comunidade Kalunga do povoado do Prata, em Cavalcante, no nordeste de Goiás, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB). Segundo a unidade de saúde, a menina apresenta boa evolução clínica e quadro estável.\nA criança foi mordida por uma jararaca no pé esquerdo na manhã de quinta-feira (9). Ela recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal de Cavalcante, onde foram administradas quatro ampolas de soro antiofídico.\nSegundo o hospital, durante o transporte realizado pelo Corpo de Bombeiros, a menina permaneceu estável e recebeu os primeiros cuidados, o que contribuiu para a estabilização do quadro. Ao chegar ao HMIB, ela passou por atendimento imediato e recebeu complementação da soroterapia, conforme os protocolos para acidentes com animais peçonhentos.