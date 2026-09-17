A morte de Heloíse Oliveira Santos, de 4 anos, provocou comoção entre familiares, amigos e moradores de Piçarra, no sudeste do Pará. A menina morreu na segunda-feira (14), após ser internada no Pronto Atendimento Infantil (PAI), em Araguaína. A família não informou publicamente a causa da morte.\nAluna do Centro Municipal de Educação Infantil Sementinhas do Amanhã, em Piçarra, Heloíse recebeu homenagens da escola e da Prefeitura após a confirmação da morte.\nEm nota publicada nas redes sociais, a unidade de ensino lamentou a perda da criança e prestou solidariedade aos familiares.\nÉ com profunda tristeza que o Centro Municipal de Educação Infantil Sementinhas do Amanhã comunica o falecimento de sua aluna Heloise Oliveira Santos”, informou a escola.\nA instituição também desejou força e conforto à família neste momento de luto.