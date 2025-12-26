Um acidente de carro na GO-080, em Petrolina de Goiás, no centro goiano, deixou uma criança morta e três pessoas feridas. Segundo os bombeiros, a vítima era Rebeca Teófilo Martins, de 4 anos. Apesar das tentativas de socorro, a menina não resistiu e morreu ainda no local. O acidente aconteceu nessa quinta-feira (25).\nConforme apurado pelo g1, Rebeca estava no carro com os pais e o irmão mais velho. Eles foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.\nO POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde até a última atualização desta reportagem.\nMotorista que atropelou e matou dois motociclistas na BR-153 vai responder por homicídio qualificado\nAcidente entre carros em ponte deixa vários feridos na BR-010\nCaminhão carregado de gado tomba na BR-153; motorista e criança ficam feridos