Menina de 2 anos deu entrada em unidade de saúde com hematomas; pai confessou as agressões à Guarda Civil Municipal (Divulgação/GCM Aparecida de Goiânia)\nUma criança de dois anos morreu, na madrugada desta sexta-feira (23), após dar entrada no Centro de Atenção Integral à Saúde (Cais) Nova Era, em Aparecida de Goiânia, com diversos sinais de agressão física pelo corpo. O pai e a babá da criança foram presos pela Guarda Civil Municipal e conduzidos à delegacia.\nComo o nome dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta matéria.\nDe acordo com a Guarda Civil, a criança foi levada ao Cais por uma mulher que afirmou ser tia dela e relatou que o pai teria pedido para que buscasse atendimento médico para a menina. A criança chegou à unidade de saúde com diversos ferimentos pelo corpo e inicialmente, a mulher informou que um espelho teria caído sobre a menina.