Uma criança de 5 anos, identificada como Enrico Candido Alves de França, morreu na manhã desta quinta-feira (16) após sofrer uma descarga elétrica na Praia da Raposa, em Tupiratins, região central do Tocantins. Segundo a perícia preliminar da Polícia Militar, um fio de energia se soltou e encostou na estrutura metálica de uma barraca, a deixando energizada.\nAinda conforme a PM, Enrico, que morava com a família em Colméia (TO), brincava próximo à barraca quando foi buscar uma bola e tocou no metal, ficando preso à estrutura. Outras crianças que presenciaram o acidente avisaram a mãe da vítima. Ao tentar socorrer o filho, ela também sofreu um choque elétrico. Pessoas que estavam próximas do local conseguiram afastar o menino do ferro, e ele foi levado à Unidade Básica de Saúde (UBS) local, mas não resistiu.